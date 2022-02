Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 165,86 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,23 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten im Euroraum gab es zum Start Kursverluste.

Sichere Anlagen wurden durch die Aussicht auf weitere Verhandlungen in der Ukraine-Krise belastet. In der kommenden Woche wollen sich die beiden Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, zu Gesprächen treffen. Grundsätzlich bleibt die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze angespannt. Russland hat nach wie vor viele Truppen zusammengezogen, bestreitet aber den Vorwurf einer geplanten Invasion des Nachbarlandes.

Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende nur wenige auf dem Programm. Für größeres Interesse dürften Äußerungen von Notenbankern aus den USA und der Eurozone sorgen. Die Geldpolitik steht an den Finanzmärkten neben der Ukraine-Krise derzeit im Mittelpunkt. In den USA wird angesichts der hohen Inflation eine zeitnahe Zinswende erwartet, in der Eurozone dürfte sie trotz einer ebenfalls hohen Teuerung deutlich später beginnen./bgf/jkr/mis