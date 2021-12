Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Händler verwiesen als Belastung auf die zuletzt wieder bessere Stimmung an den Aktienmärkten, womit sichere Anlagealternativen weniger gefragt gewesen seien. Am Morgen gab der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,21 Prozent auf 172,96 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,29 Prozent.

Die kurz vor Weihnachten recht große Risikofreude der Anleger basiert unter anderem auf ermutigenden Signalen zur neuen Omikron-Variante des Coronavirus. Britische Studien untermauerten die Thesen aus Südafrika, denen zufolge diese zwar weitaus ansteckender sei als Delta, aber viel seltener ins Krankenhaus führe, schrieb Marktanalyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda./la/zb