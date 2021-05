Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gegangen.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,12 Prozent auf 169,74 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,17 Prozent.

"Das Umfeld für Staatsanleihen bleibt schwierig", heißt es in einer Tagesvorschau der Landesbank Hessen-Thüringen. Belastungsfaktoren seien der von US-Präsident Joe Biden vorgestellte Rekordhaushalt in Höhe von sechs Billionen US-Dollar, die insgesamt freundliche Stimmung an den Aktienmärkten und Sorgen über einen geldpolitischen Kurswechsel dies- und jenseits des Atlantiks.

Passend dazu werden am Montag Inflationsdaten aus Deutschland, Italien und Spanien erwartet. Es wird mit einer weiter anziehenden Teuerung gerechnet. Darüber hinaus veröffentlicht die Staatenorganisation OECD ihren Konjunkturausblick. In den USA bleibt es wegen eines nationalen Feiertags überwiegend ruhig./bgf/jha/