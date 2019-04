Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,11 Prozent auf 165,73 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,02 Prozent.

Jüngste Meldungen deuten auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA hin, was die Risikofreude der Anleger am Aktienmarkt steigen lässt. Im Gegenzug flacht das Interesse am Rentenmarkt ab. Unterhändler der beiden Länder hätten sich bereits über die meisten offenen Punkte verständigt, wie die britische Finanz- und Wirtschaftszeitung "Financial Times" unter Berufung auf mit dem aktuellen Verhandlungsstand vertraute Personen am Mittwoch berichtete.

US-Finanzminister Steven Mnuchin und Chinas Vize-Premierminister Liu He wollen am Mittwoch ihre Gespräche in Washington fortsetzen. Beide Verhandlungspartner hatten bereits Ende vergangener Woche optimistische Signale über den Fortgang der Treffen verbreitet./elm/jkr/zb