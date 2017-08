Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag schwächer in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 165,02 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,36 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten. Besonders beachtet werden Preisdaten aus der Eurozone am späten Vormittag und Kennzahlen zum privaten Konsum und zur Preisentwicklung in den USA am Nachmittag. Die geopolitischen Risiken durch die jüngste Zuspitzung der Nordkorea-Krise treten dagegen vorerst etwas in den Hintergrund./jkr/das