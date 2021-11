Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet.



Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,11 Prozent auf 171,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,28 Prozent. Am Vortag war sie mit minus 0,29 Prozent auf den tiefsten Stand seit September gefallen.

Zur Wochenmitte rückt die Preisentwicklung in den USA in den Mittelpunkt. dort werden Inflationszahlen für Oktober veröffentlicht. Analysten erwarten, dass die ohnehin hohe Teuerung weiter zulegt. Die US-Zentralbank Fed gibt sich bisher gelassen und verweist auf den aus ihrer Sicht temporären Charakter des Preisauftriebs. Sie argumentiert mit coronabedingten Sondereffekten. Kritiker wenden ein, dass diese Sichtweise um so stärker ins Wanken gerät, je länger der Preisschub dauert./bgf/jha/