Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen - 10-jährige Rendite auf Rekordtief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,17 Prozent auf 173,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,396 Prozent. Damit sank sie auf ein Rekordtief.

Der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischer Union sorgt für Zurückhaltung bei den Anlegern. Nach der Androhung neuer Zölle auf europäische Exporte durch die US-Regierung steige die Sorge vor einem transatlantischen Handelskrieg, schreibt Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Die Nominierung der Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, als Chefin der Europäischen Zentralbank beeindruckte die Märkte hingegen wenig. "Letztlich gibt es für den Markt auch keinen Anlass, die kurz- bis mittelfristigen Zinserwartungen zu ändern. Denn unter Lagarde würde die EZB vermutlich die lockere Geldpolitik von Draghi fortsetzen", kommentierte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke.

Datenseitig werden in der Eurozone am Mittwoch die Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungsektor erwartet. Auch in den USA stehen einige Daten auf dem Programm, darunter Daten zum Arbeitsmarkt und der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe./elm/bgf/jha/