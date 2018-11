Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 161,08 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,33 Prozent.

Am Markt für europäische Anleihen bleibt der Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union ein beherrschendes Thema. Am Vortag hatten etwas versöhnlichere Töne aus den Reihen der italienischen Regierung in Richtung Brüssel für mehr Risikofreude der Anleger gesorgt und Bundesanleihen belastet.

Die aktuellen Kursgewinne bei den Festverzinslichen erklärten Marktbeobachter mit einer Gegenbewegung. Bei den italienischen Anleihen gab es am Morgen nur wenig Bewegung, nachdem die Renditen zum Wochenauftakt stark gesunken waren.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Geldpolitik in den USA eine größere Rolle am deutschen Rentenmarkt spielen. Auf dem Programm steht eine Rede des stellvertretenden Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Richard Clarida. Anleger erhoffen sich Hinweise auf das Tempo künftiger Zinserhöhungen./jkr/bgf/fba