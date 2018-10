Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen.



Am Morgen legte der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 158,67 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,48 Prozent.

Am Markt für europäische Staatsanleihen bleiben die Querelen um die Haushaltsplanung in Italien das bestimmende Thema. Am heutigen Montag wird der Haushaltsplan in der Regierung in Rom bei der EU-Kommission in Brüssel erwartet. Die Risikoaufschläge für italienische Anleihen sind am Morgen vorerst nicht weiter gestiegen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass es auch in den kommenden Handelstagen zur Kursverluste bei Italien-Papieren kommen könnte, während die Renditen im Gegenzug zulegen könnten.

Insgesamt sei der Wochenauftakt am deutschen Rentenmarkt ohne größere Impulse verlaufen, hieß es weiter. In der Eurozone werden im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag stehen in den USA Kennzahlen zur Entwicklung der Wirtschaft auf dem Programm. Unter anderem könnten Umsatzdaten aus dem amerikanischen Einzelhandel für Bewegung sorgen./jkr/mis