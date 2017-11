Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,10 Prozent auf 162,59 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,38 Prozent.

Die Aussicht auf weitere Kursverluste am Frankfurter Aktienmarkt habe den Bundesanleihen im frühen Handel Auftrieb gegeben, hieß es von Marktbeobachtern. In der Eurozone stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Erst am Nachmittag dürften wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA für mehr Bewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen./jkr/oca