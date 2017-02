Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 162,49 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,41 Prozent.

Deutlich besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland konnten die Bundesanleihen nicht belasten. Im Dezember war der Auftragseingang in der deutschen Industrie um 5,2 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, während Volkswirte nur mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet hatten.

Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise ruhigen Wochenauftakt am deutschen Rentenmarkt. Im weiteren Handelsverlauf wird mit eher wenigen Impulse gerechnet. Bei einem Auftritt des EZB-Präsidenten Mario Draghi vor dem Europäischen Parlament am Nachmittag rechnete Experte Dirk Gojny von der National-Bank nicht mit neuen Hinweisen auf die künftige Geldpolitik./jkr/fbr