Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 162,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,39 Prozent.

Anleiheexperte Dirk Gojny von der Nationalbank erklärte die Kursgewinne am deutschen Rentenmarkt mit Vorgaben aus dem späten US-Handel am Freitag und aus dem asiatischen Handel am Morgen. Nach Einschätzung von Gojny ist vielen Anlegern nicht klar, wie die Kapitalmärkte durch die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump beeinflusst werden.

Im weiteren Handelsverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten.