Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Markt für deutsche Staatsanleihen haben die Kurse am Freitag zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 163,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,36 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbobachtern haben jüngste Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen die Kurse der Festverzinslichen gestützt. Die US-Notenbank Fed sei noch nicht zu spät dran, um die Inflation im Zaum zu halten, sagte Yellen in einer Rede an der Universität Stanford am Donnerstagabend (Ortszeit). Experten werten dies als Hinweis, dass eher nicht mit einer schnellen Zinserhöhung in den USA zu rechnen sei.

Zuvor hatte Yellen in einer anderen Rede angekündigt, die Zinsen in den USA "einige Male in diesem Jahr" anheben zu wollen. Dies hatte im Verlauf der Woche zeitweise für einen deutlichen Anstieg der Renditen bei Staatsanleihen geführt, während die Kurse im Gegenzug unter Druck geraten waren. Die aktuellen Yellen-Aussagen werden dagegen von Experten als eher "vorsichtig" und "zurückhaltend" bezeichnet. Sie hätten die Lage an den Anleihemärkten beruhigt./jkr/stb