Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch wieder gestiegen.



Nach einer Gegenbewegung am Vortag sei die Ausbreitung des Coronavirus wieder stärker in den Vordergrund gerückt und habe sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 173,74 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,36 Prozent.

Zuletzt reagierte eine Reihe von internationalen Konzernen auf die Ausbreitung der Lungenkrankheit. So hat der japanische Autobauer Toyota die Produktion in China bis zum 9. Februar gestoppt, und British Airways hat Flüge in die Volksrepublik wegen des Coronavirus ausgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte die Geldpolitik stärker in den Fokus am deutschen Rentenmarkt rücken. Am Abend werden die Beschlüsse der Zinssitzung der US-Notenbank erwartet. Allgemein wird nicht mit einer Zinsänderung gerechnet. "Die US-Wirtschaft entwickelt sich im Wesentlichen so, wie von den Fed-Oberen erwartet", schreiben Volkswirte der Commerzbank. "Geldpolitisch besteht damit kein unmittelbarer Handlungsbedarf."/jkr/bgf/fba