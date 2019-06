Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 172,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug leicht auf minus 0,32 Prozent. Im übrigen Euroraum zeigte sich zu Handelsbeginn ein ähnliches Bild.

Auslöser der Bewegung waren Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank am Vorabend. Die Fed senkte den Leitzins zwar nicht, änderte aber ihre Formulierung. Die Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Ausblick hätten zugenommen. Man werde daher neue Informationen genau beobachten und "angemessen handeln", um die wirtschaftliche Expansion zu stützen. Anfang Mai hatte die Fed noch davon gesprochen, dass man bei der Festlegung der Geldpolitik "geduldig" sein werde.

Bei wirtschaftlicher Unsicherheit tendieren Anleger eher zu als sicher geltenden Anlagen, wie Staatspapieren oder etwa Gold. Auch der Goldpreis war infolge der Einschätzung der US-Notenbank und den Spannungen in der Golfregion deutlich gestiegen./elm/jha/