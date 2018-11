Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,14 Prozent auf 159,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,43 Prozent.

Belastet wurde die Stimmung an den Märkten durch die Erwartung weiterer Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Federal Reserve. Am Donnerstagabend hatte die Fed ihren Leitzins zwar unverändert zwischen 2,0 und 2,25 Prozent belassen. Sie signalisierte aber weitere Anhebungen in der Zukunft.

Vor dem Wochenende stehen in der Eurozone nur wenige Konjunkturdaten an. In den USA werden Produzentenpreise und die Konsumstimmung der Uni Michigan erwartet. In Großbritannien werden Wachstumszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht./bgf/mis