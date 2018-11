Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit moderaten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,11 Prozent auf 159,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,42 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Händler erklärten die Kursgewinne in Europa mit der Entwicklung am US-Anleihemarkt. Dort legten amerikanische Staatspapiere deutlich zu. In den Kongresswahlen zeichnet sich ein Sieg der Demokarten im Repräsentantenhaus ab, während die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen dürften. Das künftig geteilte Parlament verheißt nichts Gutes für die Politik von US-Präsident Donald Trump. "In der Tat könnten die nächsten Jahre für die Politikmaschinerie Trumps viel schwieriger werden," kommentierte Experte Stephen Innes vom Handelshaus Oanda.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen zum Handelsstart besser aus als erwartet. Die deutsche Industrie konnte ihre Gesamtproduktion im September steigern, wohingegen Analysten eine Stagnation erwartet hatten. Im gesamten dritten Quartal ging die Herstellung jedoch zurück. Dies nährt Befürchtungen, dass die deutsche Wirtschaft von Juli bis September stagniert haben oder sogar geschrumpft sein könnte. Als wichtiger Grund gelten Probleme bei der Einführung neuer Abgastests (WLTP) in der Autoindustrie./bgf/jha/