Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,13 Prozent auf 160,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,38 Prozent.

Auch viele andere Staatsanleihen aus dem Euroraum legten zum Handelsstart zu. Eine Ausnahme bildeten italienische Anleihen, die leicht nachgaben. Händler erklärten die höhere Nachfrage nach sicheren Anlagen mit der schlechten Aktienmarktstimmung in Asien. In Europa eröffneten die Börsen ebenfalls schwach.

Vor dem Wochenende stehen amerikanische Wachstumsdaten im Fokus. Analysten rechnen für das dritte Quartal mit einem anhaltend robusten Wirtschaftswachstum, das aber etwas schwächer als das starke Ergebnis aus dem zweiten Quartal erwartet wird. Die Zahlen dürften wegen der aktuell grassierenden Konjunkturangst und der damit verbundenen Börsenschwäche auf großes Interesse stoßen./bgf/jkr/jha/