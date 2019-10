Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 171,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um 0,03 Prozentpunkte auf minus 0,39 Prozent. An anderen Rentenmärkten in Europa fiel der Handelsstart ähnlich aus.

Am Donnerstag werden in der Eurozone und den USA zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht. Im Euroraum dürften erste Wachstumszahlen zum dritten Quartal im Blickpunkt stehen. Außerdem werden neue Inflationszahlen veröffentlicht, die für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von Belang sind.

In den USA steht unter anderem das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE auf dem Programm. Die Fed hatte am Mittwochabend ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr verringert und zugleich eine Pause von ihrem Senkungskurs signalisiert./bgf/jkr/jha/