Deutsche Anleihen stagnieren zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch faktisch unbewegt in den Handel gegangen.



Starke Impulse gab es zunächst nicht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung beschreibt, stieg am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 163,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug kaum verändert 0,33 Prozent.

Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nur wenige an. Starke Kursbewegungen sind von dieser Seite eher nicht zu erwarten. Anleger dürften jedoch den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in China im Auge behalten. Das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften der Welt ist durch den hohen Außenhandelsüberschuss Chinas und die Nordkorea-Krise belastet./bgf/jha/