Deutsche Anleihen stagnieren - Auftrieb in Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch so gut wie nicht von der Stelle bewegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag gegen Mittag nahezu unverändert bei 162,23 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stagnierte bei 0,25 Prozent. Händler sprachen von geringen Impulsen.

In Italien gingen die Renditen dagegen spürbar zurück. Händler verwiesen auf anhaltende Hoffnungen, dass sich der Haushaltsstreit zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission entschärfen könnte. Zuletzt kamen aus Italien etwas weniger angriffslustige Bemerkungen. Medien berichteten, Italiens Premier Giuseppe Conte habe die Vizepremiers Matteo Salvini und Luigi Di Maio von einer etwas geringeren Neuverschuldung überzeugen können. Ob sich die EU-Kommission damit zufrieden geben würde, ist fraglich.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen unterdessen ernüchternd aus. Die Unternehmensstimmung gemäß Markit-Einkaufsmanagerindizes fiel in einer zweiten Umfragerunde auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren. Allerdings war die Stimmungseintrübung nicht ganz so stark wie in der ersten Runde gedacht.

In den USA bleibt es zur Wochenmitte weitgehend ruhig. Es herrscht nationale Staatstrauer wegen des Todes des ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush./bgf/tos/men