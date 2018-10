Deutsche Anleihen stabil - Südeuropa unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Freitag stabil gezeigt.



Gegen Mittag lag der richtungsweisende Euro-Bund-Future nahezu unverändert bei 159,75 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag ebenfalls wenig verändert bei 0,41 Prozent.

Unter Druck standen dagegen Staatsanleihen südeuropäischer Länder. Ausgangspunkt war einmal mehr Italien. Beobachter verwiesen zum einen auf den sich abzeichnenden Konflikt zwischen der EU und Italien wegen der italienischen Haushaltspolitik. Hinzu kämen Streitereien in der italienischen Regierungskoalition, bestehend aus der rechtsnationalen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung.

Sowohl italienische Staatspapiere als auch Anleihen aus Spanien, Portugal und Griechenland verloren an Wert. Fachleute sprachen von einem zunehmenden Überschwappen der italienischen Krise auf andere Märkte, was bisher ausgeblieben sei. In Ansätzen erinnern derartige Muster an die Euro-Schuldenkrise aus den Jahren 2011/12. Damals waren die Kursschwankungen aber wesentlich größer.

Die wenigen veröffentlichen Konjunkturdaten spielten in diesem Umfeld kaum eine Rolle. Auch die im Nachmittagshandel in den USA erwarteten Daten dürften nicht besonders stark bewegen. Es werden lediglich Daten vom Immobilienmarkt erwartet./bgf/jsl/jha/