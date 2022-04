Deutsche Anleihen sinken leicht

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gesunken. Am späten Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,11 Prozent auf 158,49 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen legte im Gegenzug leicht auf 0,56 Prozent zu.

Ein Anstieg der Inflation in der Eurozone auf einen Rekordwert von 7,5 Prozent konnte den Renditen am deutschen Rentenmarkt keinen stärkeren Auftrieb verleihen. Ausschlaggebend sind vor allem stark steigende Energie- und Rohstoffpreise wegen des Ukraine-Kriegs. Am Markt wird bereits fest mit der ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Beginn der Corona-Pandemie in der zweiten Jahreshälfte gerechnet.

Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März zeigte eine weiter robuste Entwicklung, war allerdings am Markt in etwa erwartet worden. Er konnte den Finanzmärkten daher kurz vor dem Wochenende keine größeren Impulse verleihen./jkr/he