Deutsche Anleihen sinken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neuer Woche gestartet.



Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten habe die festverzinslichen belastet, hieß es. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,20 Prozent auf 166,01 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,05 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie sorgten am Morgen für eine stärkere Risikobereitschaft der Anleger. Nach kräftigen Kursgewinnen an den asiatischen Aktienmärkten und der Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am Frankfurter Aktienmarkt gerieten Bundesanleihen im frühen Handel unter Druck.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA stärker in den Fokus rücken. Auch hier werden jeweils Daten zur Stimmungslage in den Industriebetrieben erwartet. Die Kennzahlen werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse sorgen.

Außerdem könnten am späten Vormittag Kennzahlen zur Preisentwicklung im Euroraum die Kurse am deutschen Rentenmarkt bewegen. "Der Inflationsdruck ist moderat, wie nationale Ergebnisse bereits anzeigten und vor allem besteht das Risiko, dass die Kernteuerung erneut unter die Schwelle von 1,0 Prozent fällt", kommentierte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jkr/fba