Deutsche Anleihen sind gesucht - Renditen fallen deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundeswertpapiere waren am Mittwoch wie auch viele andere Staatsanleihen in Europa gesucht.



An den Märkten war die Rede von einer hohen Nachfrage nach Qualität und Sicherheit. Als Auslöser wurde die teils deutlich schlechtere Stimmung an den internationalen Aktienmärkten genannt.

Der für den deutschen Rentenmarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,35 Prozent auf 160,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um fünf Basispunkt auf 0,40 Prozent. Fallende Renditen waren auch an vielen anderen Anleihemärkten in Asien und Europa zu beobachten.

Die schlechte Stimmung an den internationalen Börsen trieb Anleger in als sicher geltende Staatspapiere. Als wichtigster Grund wurde eine größere Skepsis gegenüber den Steuerplänen von US-Präsident Donald Trump genannt. "Der blinde Glaube in Trumps Wachstumspolitik verblasst", kommentierte Craig Erlam vom Onlinebroker Oanda.

Als wichtige Wegmarke gilt eine Abstimmung im Kongress am Donnerstag über die Reformpläne im Gesundheitswesen. Sollten sich dort Probleme ergeben, könnte Trumps Steuersenkungsplänen ähnliches drohen, wird argumentiert. Für größere Vorsicht unter Anlegern sorgen auch Ermittlungen des FBI zu möglichen Verbindungen der Trump-Administration nach Russland.

Die Wahlversprechen Trumps - neben Steuersenkungen zählen dazu Ausgabensteigerungen für Infrastrukturprojekte - waren der Hauptgrund für die deutlichen Kursgewinne an der Börse seit seiner Wahl im November. Einzelne Beobachter hatten immer wieder davor gewarnt, dass vieles an der Finanzpolitik der neuen Regierung ungewiss sei und die Börsen deshalb viel vorweg nähmen. Solche Einwände treten an den Märkten zurzeit stärker in den Vordergrund./bgf/das