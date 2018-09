Deutsche Anleihen schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag nachgegeben.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung abbildet, fiel bis zum späten Nachmittag um 0,25 Prozent auf 159,34 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten im Gegenzug 0,03 Prozentpunkte höher bei 0,43 Prozent.

Laut Händlern werden die Kurse am deutschen Anleihemarkt von den US-Papieren mit nach unten gezogen. In den USA führen demnach anstehende Staatsanleiheemissionen zu Auftrieb bei den Renditen. Konjunkturdaten spielten unterdessen am Anleihemarkt keine besonders starke Rolle. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland hellten sich den zweiten Monat in Folge auf./tos/jsl/men