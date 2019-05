Deutsche Anleihen reduzieren Verluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag bis zum Mittag anfängliche Verluste reduzieren können.



Am Markt wurde dafür die schwächere Tendenz an den Aktienmärkten verantwortlich gemacht. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt nur noch leicht um 0,04 Prozent auf 167,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,10 Prozent.

Die Börsenstimmung in Europa war zu Wochenbeginn trübe. Hauptgrund war der anhaltende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Sichere Anlagen waren deshalb nach einem schwächeren Start wieder gesucht. Wichtige Konjunkturdaten stehen dagegen weder in Europa noch in den USA auf dem Programm. Es äußern sich jedoch einige hochrangige Notenbanker./bgf/jkr/jha/