Deutsche Anleihen profitieren - Italiens Papiere unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen.



Die bei Anlegern als sicher eingeschätzten Bundesanleihen profitierten von Turbulenzen an den italienischen Finanzmärkten. Neue Schuldenpläne der Regierung in Rom sorgten für eine nervöse Stimmung. Am späten Nachmittag stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 158,84 Punkte. Im Gegenzug fiel die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen auf 0,47 Prozent.

Bereits am Vorabend waren die Kurse am deutschen Rentenmarkt wegen der Querelen um den Staatshaushalt in Italien gestiegen. Die Regierung in Rom hatte die Finanzplanung für 2019 festgezurrt, die ein Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent vorsieht. Die populistischen Regierungsparteien Lega und Fünf Sterne einigten sich damit auf eine höhere Neuverschuldung als zunächst vom parteilosen Finanzminister Giovanni Tria vorgesehen. Dieser wollte die Neuverschuldung auf 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts begrenzen.

Während die politische Entwicklung in Italien den deutschen Anleihen Auftrieb verlieh, ging es mit den Kursen italienischer Staatspapieren rasant nach unten. Im Gegenzug stieg die Rendite für Italien-Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren um 0,27 Prozentpunkte auf 3,15 Prozent. Zwischenzeitlich war der Zuwachs sogar noch höher gewesen.

Vor dem Hintergrund der Italien-Turbulenzen traten Konjunkturdaten in den Hintergrund. Im September war die Inflation in der Eurozone wie von Analysten erwartet auf 2,1 Prozent gestiegen./tos/he