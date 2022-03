Deutsche Anleihen machen Verluste wieder wett

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag nur zeitweise an die Kursverluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future änderte im Mittagshandel seine Richtung und gab bis zum späten Nachmittag seine zeitweise deutlichen Kursgewinne wieder ab. Zuletzt stand der Future kaum verändert bei 158,32 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,58 Prozent.

Seit dem Mittagshandel zeigte sich an den Finanzmärkten eine allgemein freundlichere Stimmung, was die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Bundesanleihen bremste. Am Markt wird wieder etwas mehr Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg gesetzt.

Zuvor waren Renditen vom Zinsauftrieb in den USA mit nach oben gezogen worden, während es mit den Kursen der Bundesanleihen im Gegenzug nach unten ging. Die Erwartungen einer deutlich straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed sorgte für steigende Kapitalmarktzinsen. Zehnjährige US-Anleihen rentieren mittlerweile mit rund 2,5 Prozent.

Auch im europäischen Währungsraum steigen mittlerweile die Zinserwartungen, angetrieben durch eine hohe Inflation. Am Montag wurden am Geldmarkt auf Jahressicht vier Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) um insgesamt einen Prozentpunkt erwartet./jkr/he