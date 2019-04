Deutsche Anleihen leicht gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gefallen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 164,60 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,06 Prozent.

Für zwischenzeitliche Bewegung sorgten Nachrichten zur europäischen Geldpolitik. Einem Medienbericht zufolge zweifelt ein Teil der Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) an einer baldigen konjunkturellen Erholung. Die Nachricht sorgte für Kursauftrieb am Anleihemarkt. In die entgegengesetzte Richtung wirkte eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach stehen zahlreiche EZB-Notenbanker einem gestaffelten Negativzins skeptisch gegenüber. Ein solcher Schritt würde die Belastung der Banken durch den Negativzins verringern und der EZB geldpolitischen Spielraum verschaffen.

Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten die Anleihemärkte kaum. Die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts hellten sich im April den sechsten Monat in Folge auf. Bankanalysten deuteten die Entwicklung zumeist als Hoffnungsschimmer für eine konjunkturelle Aufhellung in Deutschland. Zuletzt waren insbesondere Zahlen aus der deutschen Industrie schwach ausgefallen, was Konjunkturängste ausgelöst hatte./jsl/he