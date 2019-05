Deutsche Anleihen legen weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter deutlich zugelegt.



Anleger machten im Tagesverlauf generell einen Bogen um risikoreiche Wertpapiere, während Bundesanleihen als vergleichsweise sichere Anlagen gefragt waren.

Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,25 Prozent auf 167,28 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf minus 0,12 Prozent.

Nach wie vor sorgt der Handelsstreit zwischen China und den USA für Zurückhaltung an den Märkten. Die Börsenstimmung war entsprechend schlecht und es kam am Frankfurter Aktienmarkt zu kräftigen Kursverlusten. Gefragt waren sichere Anlagehäfen, wobei neben Bundesanleihen auch US-Staatsanleihen zulegen konnten. In der zehnjährigen Laufzeit fiel die Rendite amerikanischer Staatspapiere im Gegenzug auf 2,32 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2017.

Für Auftrieb bei Bundesanleihen sorgten außerdem schwache Konjunkturdaten: Das Ifo-Geschäftsklima war im Mai auf den tiefsten Stand seit Ende 2014 gefallen. Zudem gaben die Markit-Einkaufsmanagerindizes für Deutschland weiter nach. Analysten gehen von einem weiterhin bestenfalls mäßigen Wachstum aus./jkr/he