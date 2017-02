Deutsche Anleihen legen weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag an den starken Wochenauftakt angeknüpft und weiter zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,13 Prozent auf 163,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,35 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sind die politischen Probleme in der Eurozone zuletzt wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Bundesanleihen seien als vergleichsweise sichere Anlagen gefragt, sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Die Anleger zeigten sich jüngst durch die Entwicklung in Frankreich verunsichert. Hier hatte die Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen zuletzt Sorgen um den künftigen Zusammenhalt der Eurozone geschürt.

Außerdem hätten enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland am Morgen für Auftrieb bei den Festverzinslichen gesorgt. Im Dezember hatte die Produktion im verarbeitenden Gewerbe überraschend einen deutlichen Dämpfer erhalten./jkr/jsl/stb