Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag im Kurs weiter gestiegen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,14 Prozent auf 169,17 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,15 Prozent. Das in dieser Woche markierte Fünfjahreshoch von minus 0,09 Prozent rückt damit wieder etwas weiter weg.

Nach zuletzt deutlichen Renditeanstiegen sind die Kapitalmarktzinsen seit Mittwoch am Fallen. Experten erklären die Entwicklung überwiegend mit einer typischen Gegenbewegung nach einer Anstiegsserie. "Ob dies bereits einen Wendepunkt darstellt, ist noch nicht absehbar", heißt es in einem Kommentar von Fachleuten der Commerzbank. Getrieben wurden die Renditen in den vergangenen Wochen vor allen durch steigende Inflationserwartungen.

Am Nachmittag dürften daher Preisdaten aus den USA erneut im Mittelpunkt stehen. Nach unerwartet hohen Inflationszahlen vom Mittwoch werden am Nachmittag mit den Erzeugerpreisen Zahlen von der Unternehmensebene veröffentlicht. Außerdem stehen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Daneben treten einige Notenbanker aus den USA und Europa mit Redebeiträgen in Erscheinung./bgf/jkr/mis