Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen bleiben wegen der Eskalation der Lage im Nahen Osten bei Anlegern weiter gefragt.



Am Montagmorgen haben die Festverzinslichen an die Kursgewinne vom vergangenen Freitag angeknüpft, allerdings legten sie nicht mehr so stark zu. Auch bei den meisten anderen Staatsanleihen der Eurozone ging es mit den Kursen weiter aufwärts.

Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future wurde am Morgen bei 172,34 Punkten gehandelt, nachdem er am frühen Morgen zeitweise bis auf 172,60 Punkte gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug zuletzt auf minus 0,30 Prozent. In der vergangenen Woche hatte sie vor der gezielten Tötung eines ranghohen iranischen Generals durch einen US-Raketenangriff und der drauf folgenden Eskalation der Lage mit minus 0,16 Prozent noch den höchsten Stand seit vergangenem Mai erreicht.

"Die neuerliche Sicherheitsnachfrage dürfte anhalten und auch die wohl soliden Konjunkturdaten kompensieren", sagte Anleiheexperte Michael Leister von der Commerzbank. Seit der gezielten Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Raketenangriff sind sichere Anlagehäfen wie Bundesanleihen bei Investoren gefragt. Die Nahost-Politik des US-Präsidenten Donald Trump sei kaum vorhersehbar "und impliziert somit größere Risiken als sein Handelskrieg mit China", lautet die Einschätzung von Leister./jkr/bgf/fba