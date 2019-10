Deutsche Anleihen legen weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen.



Sie konnten damit an die Gewinne vom Vortag anknüpfen. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future aber nur noch geringfügig um 0,06 Prozent auf 171,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,39 Prozent. Auch in den meisten Ländern der Eurozone legten die Kurse am Morgen zu.

Die jüngste Entwicklung im Brexit-Tauziehen verunsichere die Anleger und gebe den Bundesanleihen weiter Auftrieb, hieß es von Marktbeobachtern. Am Vorabend hatten die Abgeordneten in London den straff gefassten Zeitplan für die Brexit-Beratungen durchfallen lassen. Daraufhin legte der britische Premierminister Boris Johnson das gesamte Gesetzgebungsverfahren zum EU-Austritt auf Eis.

Die politischen Entwicklung in Großbritannien bleibt vorerst das bestimmende Thema am deutschen Rentenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die für neue Impulse sorgen könnten./jkr/fba