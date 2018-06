Deutsche Anleihen legen wegen Handelskonflikt deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag deutlich gestiegen.



Der für den Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Abend um 0,25 Prozent auf 161,51 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel um 0,03 Prozentpunkte auf 0,37 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach - weniger stark jedoch in Südeuropa.

Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump bewegen sich China und die USA auf einen Handelskrieg zu. Daher sind die als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen gefragt. Peking kündigte am Dienstag Vergeltung an, kurz nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in Auftrag gegeben hatte.

EZB-Präsident Mario Draghi bestätigte unterdessen im portugiesischen Sintra die vorsichtige Haltung der Notenbank. Bei der Bestimmung für den Zeitpunkt für eine erste Leitzinsanhebung werde man "geduldig" sein. Draghi hatte bereits am vergangenen Donnerstag den Plan für den Ausstieg aus den milliardenschweren Anleihekäufen verkündet. Gleichzeitig hatte er das Versprechen abgegeben, die Zinsen bis zum Ende des Sommers 2019 auf dem aktuellen Niveau zu belassen.

Draghi verwies am Dienstag erneut auf Risiken für den Wirtschaftsausblick. Dazu zählt er auch den sich ausbreitenden Handelsprotektionismus./bgf/tos