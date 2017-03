Deutsche Anleihen legen stark zu - EZB-Spekulationen bewegen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen sind am Mittwoch stark gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag auf 161,14 Punkte zu, nachdem er im Mittagshandel noch bei 160,60 Punkten gelegen hatte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um vier Basispunkte auf 0,34 Prozent. Auch an den meisten anderen Rentenmärkten Europas gingen die Renditen spürbar zurück.

Am frühen Nachmittag sorgte ein Medienbericht für Bewegung im Handel mit Staatsanleihen der Eurozone. In dem Bericht wird angedeutet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) noch lange an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten werde. Daraufhin sind die Renditen von Bundesanleihen gefallen, während die Kurse im Gegenzug zulegten. Zuvor hatte es noch Spekulationen auf eine straffere Geldpolitik in nicht allzu ferner Zukunft gegeben.

Ein wichtiges Thema am deutschen Rentenmarkt ist zudem die Übergabe der offiziellen Austrittserklärung Großbritanniens aus der Europäischen Union. "Der Brexit wird zu massiven Änderungen im Beziehungsgefüge führen", sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Die Auswirkungen lassen sich derzeit noch kaum beurteilen./jkr/tos