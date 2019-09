Deutsche Anleihen legen moderat zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag im Kurs moderat gestiegen.



Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag um 0,19 Prozent auf 174,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf minus 0,58 Prozent.

Händler begründeten den Kursanstieg mit einer Gegenbewegung zu den Verlusten am Vortag. Die wenigen veröffentlichten Konjunkturdaten hatten kaum Markteinfluss. In Deutschland stieg das GfK-Konsumklima deutlich, während das Geldmengenwachstum im Euroraum spürbar zulegte.

Der angekündigte Rücktritt der EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger führte zwar nicht zu großen Marktbewegungen, war aber Thema am Markt. Analysten spekulierten über die Gründe für den Rückzug und verwiesen zumeist auf die ablehnende Haltung der Deutschen gegenüber den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB). Offiziell wurde bisher kein Grund bekannt.

Am Nachmittag steht eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi auf dem Programm. In den USA werden Wachstumsdaten zum zweiten Quartal veröffentlicht. Es handelt sich um eine dritte Schätzung.