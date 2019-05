Deutsche Anleihen legen leicht zu - starke Gewinne in Griechenland

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag in einem überwiegend ruhigen Marktumfeld leicht zugelegt.



Der Ausgang der Europawahl hatte an vielen Rentenmärkten nur wenig Einfluss auf die Kursentwicklung. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag leicht auf 167,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,13 Prozent.

Die Europawahl ist nach vorläufigen Ergebnissen in etwa wie erwartet ausgegangen. Die großen Parteiblöcke im Europaparlament der Volksparteien haben Stimmen verloren, nationalistische und populistische Parteien haben hinzugewonnen. Zu einem mitunter prognostizierten kräftigen Rechtsruck ist es jedoch nicht gekommen. Die Grünen zählen zu den stärksten Gewinnern.

Kursverluste gab es gegen den Trend in Italien. Dort sorgten Äußerungen von Vizepremierminister Matteo Salvini für Belastung. Salvini hatte in Reaktion auf das starke Abschneiden seiner Partei Lega bei den EU-Wahlen gesagt, im nächsten Finanzhaushalt werde ein Schwerpunkt auf Steuersenkungen gelegt. Das Wahlergebnis sei ein Mandat gegen einen Sparkurs.

Starke Kursgewinne verbuchten hingegen griechische Staatsanleihen. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Schuldtitel auf ein Rekordtief von etwas mehr als drei Prozent. Am Markt wurde die Entwicklung mit der Ankündigung von Neuwahlen durch Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras begründet. Hintergrund ist das schwache Abschneiden seiner Partei Syriza bei den Europawahlen.

Zu Wochenbeginn stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Kursbewegung sorgen könnten. Auch ranghohe Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten größtenteils zurück. Angesichts eines Feiertages in den USA kommen auch von dort aus keine Impulse./bgf/jkr/jha/