Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nicht an ihre deutlichen Vortagesverluste angeknüpft.



Kurz nach Handelsstart stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future geringfügig um 0,03 Prozent auf 162,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,40 Prozent.

Zuletzt hatten Verluste am US-Rentenmarkt die Kurse europäischer Staatspapiere mit nach unten gezogen. Im Gegenzug konnten die Renditen in den meisten Ländern der Eurozone mehr oder weniger stark zulegen.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch wichtige Konjunkturdaten für neue Impulse am Rentenmarkt sorgen. Neben den Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum werden in Frankreich Zahlen zum Geschäftsklima veröffentlicht. In den USA stehen zudem Daten zum Häusermarkt auf dem Kalender./tos/jha/