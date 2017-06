Deutsche Anleihen legen leicht zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nach Handelsstart leicht zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 162,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,30 Prozent.

Im weiteren Tagesverlauf werden die Einkaufsmanagerindizes zur Industrie im Euroraum und in den USA veröffentlicht. Im Euroraum handelt es sich um die zweite Schätzung für den Monat Mai.

Allmählich rücke zudem der am Freitag anstehende offizielle US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus der Anleger, schreibt Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. Im weiteren Tagesverlauf werden Zahlen des privaten Instituts ADP zum Arbeitsmarkt veröffentlicht. Dieser habe sich aber in den vergangenen Monaten "als schlechter Schätzer" für den offiziellen Bericht erwiesen, so Gojny./tos/jkr/stb