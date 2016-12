Deutsche Anleihen legen leicht zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach Handelsstart leicht zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 163,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,25 Prozent.

Eine gute Stimmung der Verbraucher in Deutschland konnte die Anleger nicht aus den als sicher geltenden Staatspapieren locken. Trotz zahlreicher Risiken bleibt das vom Marktforschungsunternehmen GfK erhobene Konsumklima für Januar robust und legte sogar noch leicht zu. Der überraschende Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl scheine sich nicht ausgewirkt zu haben, kommentierte das Unternehmen.