Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag bis zum Mittag im Kurs leicht gestiegen.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,05 Prozent auf 171,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,20 Prozent.

Leichte Unterstützung erhielten sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere durch schwache Konjunkturdaten. Produktionsdaten aus der deutschen Industrie enttäuschten am Morgen die Erwartungen. Im April ging die Gesamtherstellung zurück, wohingegen Analysten mit einem Zuwachs gerechnet hatten. Der Rücksetzer folgt allerdings auf einen deutlichen Anstieg im Vormonat.

Auch die Konjunkturerwartungen des Mannheimer Instituts ZEW blieben hinter den Erwartungen zurück. Entgegen einem erwarteten Anstieg trübte sich der Konjunkturausblick ein. Die konjunkturelle Lage wurde infolge erheblicher Corona-Lockerungen jedoch deutlich besser bewertet. "Wenn alle Konjunkturampeln auf Grün stehen, kann es nicht noch grüner werden", erklärte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die etwas schwächeren Aussichten bei besserer Lage.

Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen vom Außenhandel auf dem Programm. An den Anleihemärkten sorgen die Daten jedoch eher selten für Kursbewegung./bgf/jsl/fba