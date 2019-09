Deutsche Anleihen legen leicht zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Am Markt war die Rede von einer Stabilisierung. Am Montag waren als sicher empfundene Anlagen wie Staatsanleihen stark gefragt gewesen. Hintergrund war der Drohnenangriff auf Saudi-Arabien vom Wohnende.

Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Dienstagmorgen um 0,09 Prozent auf 173,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug leicht auf minus 0,48 Prozent. In anderen Ländern Europas war der Handelsstart an den Anleihemärkten uneinheitlich.

Am Dienstag stehen neue Konjunktursignale aus Deutschland auf dem Programm. Das Mannheimer Forschungsinstitut ZEW veröffentlicht die Ergebnisse seiner monatlichen Umfrage unter Finanzexperten. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet.

In den Vereinigten Staaten stehen neue Produktionsdaten aus der Industrie an. Nach zumeist schwachen Zahlen in den vergangenen Monaten wird mit einem leichten Produktionsanstieg gerechnet. Die US-Industrie leidet seit geraumer Zeit unter der sich abschwächenden Weltkonjunktur und den Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China./bgf/jsl/zb