Deutsche Anleihen legen im frühen Handel zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen.



Im frühen Handel hielten sich die Gewinne aber in Grenzen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im Juni stieg um 0,22 Prozent auf 171,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,30 Prozent.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank scheint das weitere Aufwärtspotential für die Renditen deutscher Staatsanleihen begrenzt zu sein. Sie erwarten bis zur Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag eher wenig Bewegung am Rentenmarkt. Auch zum Wochenstart habe sich der Markt für deutsche Staatsanleihen trotz massiver Kursgewinne an den Aktienmärkten "recht stabil gehalten", hieß es in einem Marktkommentar.

Am Frankfurter Aktienmarkt werden nach dem Kurssprung am Montag vorerst keine weiteren starken Bewegungen erwartet und damit keine weiteren Impulse für den Handel am Rentenmarkt.