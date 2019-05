Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 168,07 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,177 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlte es an klaren Impulsen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, da in wichtigen Ländern wie Deutschland und Frankreich Feiertag ist. Das Wirtschaftswachstum in den USA hatte sich zu Jahresbeginn im Rahmen der Erwartungen entwickelt. In den Monaten Januar bis März legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut einer zweiten Schätzung um auf das Jahr hochgerechnete 3,1 Prozent zu. Zunächst war ein Wachstum von 3,0 Prozent ermittelt worden.

Zuletzt hatten die Anleihen von der Zuspitzung des Handelskonfliktes zwischen Washington und Peking profitiert. China hatte einer Verknappung von Seltenen Erden ins Spiel gebracht.

Nach anfänglichen deutlichen Kursgewinnen gerieten italienische Anleihen unter Druck. Matteo Salvini, der Chef der rechten Lega und Vizepremierminister, hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einem Ende der Regierungskoalition gedroht. Falls die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung seine Steuerpläne nicht mittrage, könne die Regierung in drei Monaten beendet sein. Salvini hatte zuletzt durch seinen Wahlerfolg bei den Europawahlen Auftrieb erhalten. Zuletzt hatten sich die Spannungen in der Regierungskoalition immer mehr verschärft.

Die EU-Kommission hatte Italien am Mittwoch wegen seiner ausufernden Staatsfinanzen einen Mahnbrief geschickt. Die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung in Rom soll bis Freitag Stellung nehmen. Finanzminister Giovanni Tria lehnte jedoch am Donnerstag Korrekturen am Haushalt ab./jsl/he