Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag nach enttäuschenden Konjunkturdaten mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 165,42 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen rutschte wieder in den negativen Bereich und lag zuletzt bei minus 0,01 Prozent.

Für Auftrieb bei den Festverzinslichen sorgte ein kräftiger Einbruch beim Auftragseingang in der deutschen Industrie. Im Februar waren die Ordereingänge im Monatsvergleich um 4,2 Prozent gefallen, während der Markt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet hatte. "Die Auftragseingänge signalisieren einen klaren Abschwung", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe der größten europäischen Volkswirtschaft.

Außerdem warten die Anleger gespannt auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA. Laut einem Medienbericht haben sich beide Seiten bis auf wenige noch strittige Punkte angenähert und an den Finanzmärkten war am Vortag bereits auf eine Lösung im Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt spekuliert worden./jkr/elm/mis