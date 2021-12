Deutsche Anleihen legen etwas zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch geringfügig zugelegt. Am Morgen gewann der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future 0,02 Prozent auf 172,27 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,25 Prozent.

Börsianer verwiesen auf die sich abzeichnenden leichten Verluste am Aktienmarkt. Dort scheint der Jahresendrally wohl erst einmal der Schwung auszugehen. Dementsprechend gefragt seien die als sicher geltenden Staatspapiere. Allerdings hielten sich hierzulande und auch an den europäischen Anleihenmärkten die Bewegungen in engen Grenzen./la/jha/