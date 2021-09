Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag nach zuletzt kräftigen Verlusten etwas gestiegen.



Bis zum Mittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 170,13 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,22 Prozent. In den meisten Eurostaaten gaben die Renditen etwas nach.

Insgesamt verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und der Eurozone bewegten den Markt kaum. Die Arbeitslosenquote ging jeweils zurück. Am frühen Nachmittag stehen für Deutschland Zahlen zu den Verbraucherpreisen im September an. Der jüngste Preisschub dürfte sich dabei fortsetzen.

In den USA werden gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten für das zweite Quartal veröffentlicht. Diese dürften aber kaum marktbewegend sein, da es sich um die dritte Schätzung handelt. Zudem stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Kalender. Außerdem äußert sich eine Reihe von Zentralbankern, darunter US-Notenbankchef Jerome Powell./jsl/bgf/jha/