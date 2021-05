Deutsche Anleihen legen etwas zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt.



Nach leichten Kursverlusten im frühen Handel drehten die Notierungen am Nachmittag in die Gewinnzone. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,09 Prozent auf 168,84 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,11 Prozent. Das am Vortag erreichte Zweijahreshoch von minus 0,07 Prozent bleibt in Reichweite.

Die Anleger hielten sich weitgehend zurück. Am deutschen Rentenmarkt steht die Sorge vor einer weiter steigenden Inflation im Fokus. Experten der Dekabank sprachen von einer nervösen Stimmung und von der Sorge der Anleger, dass der Anstieg der Inflationsraten über einen längeren Zeitraum anhalten könnte. Bisher haben Notenbanker in der Eurozone und in den USA immer wieder versichert, dass der Anstieg der Inflation nur vorübergehend sei.

Bereits am Mittwochabend war mit der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed klar geworden, dass einige Notenbanker in absehbarer Zeit über eine Begrenzung der Anleihekäufe diskutieren wollen. Allerdings müsse sich dazu die konjunkturelle Erholung von der Corona-Pandemie fortsetzen, heißt es einschränkend./jkr/he